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Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі під Житомиром: стали відомі імена

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Троє бойових пілотів, які загинули 25 серпня в авіакатастрофі у Житомирській області, були з 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України. Відповідну інформацію бригади тактичної авіації з міста Васильків поширили у неділю Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"25 серпня 2023 року в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗС України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

"Майор В’ячеслав Мінка (фото №1 - у шоломі). Мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі", - повідомили у бригаді.

"Майор Сергій Проказін (фото №2 - у парадній формі). Проживав на Полтавщині. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях", - ідеться у повідомленні.

"Капітан Андрій Пільщиков (фото №3 - із шевроном). Родом з Харкова. Позивний "Juice". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16", - вказали у бригаді.

Нагадаємо

Трагедія сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним "Джус".

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