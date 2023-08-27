Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: стали известны имена

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"25 августа 2023 года в небе Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, во время полномасштабной агрессии рф каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

"Майор Вячеслав Минка (фото №1 - в шлеме). Жил в Киевской области. Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу", - сообщили в бригаде.

"Майор Сергей Проказин (фото №2 - в парадной форме). Проживал в Полтавской области. 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях", - говорится в сообщении.

"Капитан Андрей Пильщиков (фото №3 - с шевроном). Родом из Харькова. Позывной "Juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16", - указали в бригаде.

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота Воздушных сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный летчик с позывным "Джус".