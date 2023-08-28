Гибель трех пилотов в авиакатастрофе под Житомиром: следователи рассматривают три версии инцидента

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"Расследование будет проводиться, к нему будут привлекаться специалисты из Генерального штаба ВСУ, командования Воздушных сил. Сейчас следствием будут рассматриваться такие версии, как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов", - проинформировала советник.

Детали

Сапьян отметила, что необходимо провести ряд экспертиз для установления обстоятельств катастрофы: судебно-медицинские, экспертизы по дешифрации черных ящиков. Она добавила, что это "делается не за один день".

"Это такая комплексная судебно-авиационно-техническая экспертиза. Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут вообще понимание следствию, как это произошло... Сейчас катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при осуществлении маневра "разворот". Это то, что мы получили сегодня утром от следователей", - сказала советник.

Она также отметила, что следователи будут общаться со всеми возможными свидетелями трагедии. Сапьян напомнила, что те, кто имеет показания относительно трагедии, могут обратиться по телефону горячей линии ГБР или оставить обращение в анонимном формате на сайте бюро.

Ранее

25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области погибли трое боевых пилотов. Они были из 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что продолжается расследование для выяснения обстоятельств. Сроки таких расследований бывают разные - порой оно может длиться даже до полугода.