У небі над Україною вночі знищили 23 з 32 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 4 вересня знищили у небі над півднем та сходом України 23 ударні дрони типу Shahed з 32 запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 4 вересня ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
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"Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Як зазначається, було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.
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Над Дніпропетровщиною збили шість ворожих БПЛА.
Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години, є влучання.