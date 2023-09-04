У небі над Україною вночі знищили 23 з 32 ворожих "шахедів"

Деталі

Як повідомляється, у ніч на 4 вересня ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

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"Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Доповнення

Над Дніпропетровщиною збили шість ворожих БПЛА.

Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години, є влучання.