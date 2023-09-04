Над Дніпропетровщиною збили шість ворожих БПЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На ранок понеділка окупанти атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Силами ПвК "Схід" було знищено шість безпілотників. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки.
6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід"", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також зазначається, що зафікосвано влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі, унаслідок виникла пожежа.
Попередньо обійшлось без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо
Ворожа армія вночі здійснила атаку ударними безпілотника по півдню Одеської області, поціливши по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силами ППО було знищено 17 БПЛА, проте є і влучання.