Окупанти атакували південь Одещини: 17 дронів збито, проте є і влучання

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"Ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини.

Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. Зокрема, у двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо

Росіяни вночі вкорте атакували Одещину, а саме Ізмаїльський район. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що тривала робота протиповітряної оборони.