Окупанти атакували південь Одещини: 17 дронів збито, проте є і влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ворожа армія вночі здійснила атаку ударними безпілотника по півдню Одеської області, поціливши по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силами ППО було знищено 17 БПЛА, проте є і влучання. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, пише УНН.
Цитата
"Ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини.
Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що 17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. Зокрема, у двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо
Росіяни вночі вкорте атакували Одещину, а саме Ізмаїльський район. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що тривала робота протиповітряної оборони.