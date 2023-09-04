Окупанти атакують Одещину: триває робота ППО - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Росіяни вкорте атакують Одещину, а саме Ізмаїльський район. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що триває робота протиповітряної оборони, пише УНН.
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"Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками.
Наші хлопці та дівчата працюють", - йдеться у повідомленні.
Також голова ОВА закликає перебувати в укриттях та подбати про власну безпеку.
Нагадаємо
Окупанти у ніч на неділю атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Протиповітряна оборона знищили 22 ударних дрона з 25 запущених.
Внаслідок нічної атаки постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років.