Ворожа атака на Одещину: знищено 22 з 25 БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Окупанти атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Протиповітряна оборона знищили 22 ударних дрона з 25 запущених. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та Оперативне копандування "Південь", пише УНН.
Цитата
"У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).
Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини.
22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Деталі
Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.
Зазначається, що є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб, яким надано медичну допомогу.
Нагадаємо
На Одещині працювала протиповітряна оборона по ворожим цілям. Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені.