Ціллю нічної атаки Одещини вкотре стала портова інфраструктура - Братчук

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"Південь Одеської області зазнав активної атаки з використанням безпілотників типу Shahed з боку рф. За кілька годин вже будуть підсумки атаки - відбулася робота сил ППО", - повідомляє Братчук.

Зокрема, атаки зазнали порти на Дунаї. І це, як зазначив Сергій Братчук, є "відповіддю" росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.

Доповнення

На Одещині працювала протиповітряна оборона по ворожим цілям. Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені.