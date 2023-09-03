Ціллю нічної атаки Одещини вкотре стала портова інфраструктура - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час нічної атаки на Одещину окупанти атакували портову інфраструктуру. Про це повідомляє голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Південь Одеської області зазнав активної атаки з використанням безпілотників типу Shahed з боку рф. За кілька годин вже будуть підсумки атаки - відбулася робота сил ППО", - повідомляє Братчук.
Зокрема, атаки зазнали порти на Дунаї. І це, як зазначив Сергій Братчук, є "відповіддю" росії на спроби ООН та деяких політиків йти на поступки державі-терористу.
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На Одещині працювала протиповітряна оборона по ворожим цілям. Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені.