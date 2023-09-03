Целью ночной атаки Одесской области в очередной раз стала портовая инфраструктура - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время ночной атаки на Одесскую область оккупанты атаковали портовую инфраструктуру. Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Юг Одесской области подвергся активной атаке с использованием беспилотников типа Shahed со стороны рф. Через несколько часов уже будут итоги атаки - произошла работа сил ПВО", - сообщает Братчук.
В частности, атаке подверглись порты на Дунае. И это, как отметил Сергей Братчук, является "ответом" России на попытки ООН и некоторых политиков идти на уступки государству-террористу.
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В Одесской области работала противовоздушная оборона по вражеским целям. Мониторинговые чаты сообщали, что группы дронов двигались в направлении Измаила и Рени.