Целью ночной атаки Одесской области в очередной раз стала портовая инфраструктура - Братчук

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"Юг Одесской области подвергся активной атаке с использованием беспилотников типа Shahed со стороны рф. Через несколько часов уже будут итоги атаки - произошла работа сил ПВО", - сообщает Братчук.

В частности, атаке подверглись порты на Дунае. И это, как отметил Сергей Братчук, является "ответом" России на попытки ООН и некоторых политиков идти на уступки государству-террористу.

Дополнение

В Одесской области работала противовоздушная оборона по вражеским целям. Мониторинговые чаты сообщали, что группы дронов двигались в направлении Измаила и Рени.