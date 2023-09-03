На Одещині працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Одещині працює протиповітряна оборона по ворожим цілям. Про це повідомляють Сили оборони Півдня, пише УНН.
Цитата
"Чергова група ударних безпілотників рухається на південь Одещини! Сили ППО працюють! Будьте в укритті або під захистом двох стін", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені. Також Повітряні Сили ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, коли вони будуть оголошені, адже ворог запустив велику кількість ударних дронів.