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На Одещині працює ППО

На Одещині працює ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Одещині працює протиповітряна оборона по ворожим цілям. Про це повідомляють Сили оборони Півдня, пише УНН.

Цитата

"Чергова група ударних безпілотників рухається на південь Одещини! Сили ППО працюють! Будьте в укритті або під захистом двох стін", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені. Також Повітряні Сили ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, коли вони будуть оголошені, адже ворог запустив велику кількість ударних дронів. 

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