На Одещині працює ППО

Цитата

"Чергова група ударних безпілотників рухається на південь Одещини! Сили ППО працюють! Будьте в укритті або під захистом двох стін", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Моніторингові чати повідомляли, що групи дронів рухались у напрямку Ізмаїлу та Рені. Також Повітряні Сили ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, коли вони будуть оголошені, адже ворог запустив велику кількість ударних дронів.