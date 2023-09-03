В Одесской области работает ПВО

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"Очередная группа ударных беспилотников движется на юг Одесской области! Силы ПВО работают! Будьте в укрытии или под защитой двух стен", - говорится в сообщении.

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Мониторинговые чаты сообщали, что группы дронов двигались в направлении Измаила и Рени. Также Воздушные Силы ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, когда они будут объявлены, ведь враг запустил большое количество ударных дронов.