Повітряні Сили ЗСУ закликають не ігнорувати сирену: є закроза БПЛА

Цитата

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Протягом суботи ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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