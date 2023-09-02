Повітряні Сили ЗСУ закликають не ігнорувати сирену: є закроза БПЛА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Повітряні Сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, коли вони будуть оголошені, адже ворог запустив велику кількість ударних дронів, пише УНН.

Цитата 

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей.

Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

Протягом суботи ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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