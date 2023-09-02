Ворог в морі "приміряється" і вишукує безперешкодні шляхи для своїх ракет - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Останні дні окупаційна армія виводить ракетоносії на бойове чергування, як правило, аби тримати нервове напруження. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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"Вони (армія рф - ред.) постійно маневрують, розсереджуються, дуже часто занурюються в пункти базування, вишукують для себе позиції і пускові рубежі в Азовському морі - як запасний варіант”, - заявила речниця.
Гуменюк також зазначає, що росіяни використовують носії “досить стримано”, адже під час останньої атаки було виведено 3 ракетоносії із залпом 24 “Калібрів”, але використано лише два.
Доповнення
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться чотири російські кораблі, серед них - два носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет.