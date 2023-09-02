Ворог в морі "приміряється" і вишукує безперешкодні шляхи для своїх ракет - Гуменюк

Цитата

"Вони (армія рф - ред.) постійно маневрують, розсереджуються, дуже часто занурюються в пункти базування, вишукують для себе позиції і пускові рубежі в Азовському морі - як запасний варіант”, - заявила речниця.

Гуменюк також зазначає, що росіяни використовують носії “досить стримано”, адже під час останньої атаки було виведено 3 ракетоносії із залпом 24 “Калібрів”, але використано лише два.

Доповнення

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться чотири російські кораблі, серед них - два носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет.