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росія вивела в Чорне море ракетоносії “Калібрів”, загальний залп - до 16 ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться чотири російські кораблі, серед них - два носія крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет. Про це повідомили у четвер у Військово-морських силах ЗСУ, пише УНН.

Цитата

“Станом на сьогодні на 10-ту ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі, серед яких 2 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель; в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет”, - йдеться у повідомлені ВМС.

Доповнення

Також повідомляється, що за тиждень, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 121 судно, з них 21 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 157 суден, з них 27 рухалось з протоки Босфор.

Додамо

Крім того, у Військово-морських силах ЗСУ відзвітували про виконанні за минулий тиждень завдання щодо відсічі збройної агресії рф. Так за тиждень підрозділами ВМС вдалось знищити: 50 окупантів, 3 міномети, 8 одиниць автомобільної техніки, 4 сховища з боєприпасами, 2 одиниці причепної артилерії, 4 спостережних пункти, 16 плавзасобів, 2 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної техніки, 1 БпЛА тактичного рівня та 178 квадрокоптерів.

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