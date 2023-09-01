росія вивела в Чорне море ракетоносії “Калібрів”, загальний залп - до 16 ракет

Цитата

“Станом на сьогодні на 10-ту ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі, серед яких 2 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель; в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет”, - йдеться у повідомлені ВМС.

Доповнення

Також повідомляється, що за тиждень, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Чорного моря – 121 судно, з них 21 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;



до Азовського моря – 157 суден, з них 27 рухалось з протоки Босфор.



Додамо

Крім того, у Військово-морських силах ЗСУ відзвітували про виконанні за минулий тиждень завдання щодо відсічі збройної агресії рф. Так за тиждень підрозділами ВМС вдалось знищити: 50 окупантів, 3 міномети, 8 одиниць автомобільної техніки, 4 сховища з боєприпасами, 2 одиниці причепної артилерії, 4 спостережних пункти, 16 плавзасобів, 2 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної техніки, 1 БпЛА тактичного рівня та 178 квадрокоптерів.

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