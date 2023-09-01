россия вывела в Черное море ракетоносители "Калибров", общий залп - до 16 ракет

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“По состоянию на сегодня на 10 утра ситуация такова: в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет; в Азовском море находится 1 вражеский корабль; в Средиземном море – 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет”, - говорится в сообщении ВМС.

Дополнение

Также сообщается, что за неделю, в интересах рф проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:



в Черное море – 121 судно, из них 21 продолжило движение в направлении пролива Босфор;



в Азовское море – 157 судов, из них 27 двигалось из пролива Босфор.



Добавим

Кроме того, в Военно-морских силах ВСУ отчитались о выполнении за прошедшую неделю задачи по отпору вооруженной агрессии рф. Так за неделю подразделениями ВМС удалось уничтожить: 50 оккупантов, 3 минометы, 8 единиц автомобильной техники, 4 хранилища с боеприпасами, 2 единицы прицепной артиллерии, 4 наблюдательных пункта, 16 плавсредств, 2 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной техники, 1 БпЛА тактического уровня и 178 квадрокоптеров.

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