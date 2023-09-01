Ще два судна вийшли тимчасовим коридором з портів України до Босфору - Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України до Босфору, повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.
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"Два судна прямують тимчасовим коридором з чорноморських портів України до Босфору. Балкери ANNA-THERESA (Ліберія) і OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором. Вони везуть 56 тис. тонн чавуну і 172 тис. тонн залізорудного концентрату", - написав Кубраков у соцмережі X.
Деталі
Як повідомили в Мінвідновлення, обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY — з 16 лютого 2022 року.
"Установлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна", - повідомили у міністерстві у Facebook.
Доповнення
Першими тимчасовим коридором у Чорному морі вийшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.
Two vessels are sailing through a temporary corridor from Ukraine's Black Sea ports to the Bosphorus.
The bulk carriers ANNA-THERESA (Liberia) and OCEAN COURTESY (Marshala Islands) have left the port of Pivdennyi and are moving along the established corridor. They are carrying… pic.twitter.com/oRtTlbQ3CU