Ще два судна вийшли тимчасовим коридором з портів України до Босфору - Кубраков

Цитата

"Два судна прямують тимчасовим коридором з чорноморських портів України до Босфору. Балкери ANNA-THERESA (Ліберія) і OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором. Вони везуть 56 тис. тонн чавуну і 172 тис. тонн залізорудного концентрату", - написав Кубраков у соцмережі X.

Деталі

Як повідомили в Мінвідновлення, обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY — з 16 лютого 2022 року.

"Установлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна", - повідомили у міністерстві у Facebook.

Доповнення

Першими тимчасовим коридором у Чорному морі вийшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.

Two vessels are sailing through a temporary corridor from Ukraine's Black Sea ports to the Bosphorus.



The bulk carriers ANNA-THERESA (Liberia) and OCEAN COURTESY (Marshala Islands) have left the port of Pivdennyi and are moving along the established corridor. They are carrying… pic.twitter.com/oRtTlbQ3CU

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) September 1, 2023