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Еще два судна вышли по временному коридору из портов Украины к Босфору - Кубраков

Еще два судна вышли по временному коридору из портов Украины к Босфору - Кубраков

Киев • УНН

 • 615529 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Еще два заблокированных из-за войны судна идут по временному коридору из черноморских морских портов Украины к Босфору, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

"Два судна следуют временным коридором из черноморских портов Украины в Босфор. Балкеры ANNA-THERESA (Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и движутся по установленному коридору. Они везут 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата", - написал Кубраков в соцсети X.

Детали

Как сообщили в Минвосстановления, оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту Южный до полномасштабного вторжения. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY - с 16 февраля 2022 года.

"Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна", - сообщили в министерстве в Facebook.

Дополнение

Первыми временным коридором в Черном море вышли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 27 августа.

Два судна выходят по временному коридору из черноморских портов Украины в Босфор.

Балкеры ANNA-THERESA (Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Пивденный и движутся по установленному коридору. Они несут… pic.twitter.com/oRtTlbQ3CU

— Александр Кубраков (@OlKubrakov) 1 сентября 2023 года

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