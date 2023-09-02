Враг в море "примеряется" и выискивает беспрепятственные пути для своих ракет - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Последние дни оккупационная армия выводит ракетоносители на боевое дежурство, как правило, чтобы держать нервное напряжение. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Они (армия рф - ред.) постоянно маневрируют, рассредоточиваются, очень часто погружаются в пункты базирования, выискивают для себя позиции и пусковые рубежи в Азовском море - как запасной вариант”, - заявила спикер.
Гуменюк также отмечает, что россияне используют носители “достаточно сдержанно”, ведь во время последней атаки было выведено 3 ракетоносителя с залпом 24 “Калибров”, но использовано только два.
Дополнение
В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля, среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.