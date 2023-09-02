Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сирену: есть закроза БПЛА

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, когда они будут объявлены, ведь враг запустил большое количество ударных дронов, пишет УНН.

Цитата 

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

В течение субботы враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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