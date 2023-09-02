Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сирену: есть закроза БПЛА

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"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей.

Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Дополнение

В течение субботы враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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