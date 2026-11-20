"Нічого не можу вдіяти": Трамп відповів Туску на критику "дружби" з путіним
Київ • УНН
Лідер США відкинув критику Туска після того, як назвав російського диктатора "другом". Ймовірно, президент США переплутав Туска з Каролем Навроцьким.
Президент США Дональд Трамп відповів прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску на зауваження про "друга", яким є російський диктатор володимир путін. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
Деталі
Під час телефонної розмови з кореспонденткою Fox News у Білому домі Аїшею Хасні, що перебувала на борту літака "Air Force One", Трамп відкинув цю критику.
Я нічого з цим не можу вдіяти. Я знаю його вже давно. Так. Гаразд. Мені подобається прем’єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримував його
Ймовірно, він переплутав Дональда Туска з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Крім того, Трамп, коментуючи нещодавню атаку рф по Україні, заявив, що путін "випадково запустив у Польщу кілька дронів і пару невеликих ракет".
Контекст
У четвер, 19 листопада, Туск опублікував у соціальній мережі X короткий допис англійською мовою, у якому прокоментував слова американського президента. Приводом для такої реакції стала зустріч Трампа і путіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Під час привітання американський президент потиснув руку російському диктатору та назвав його своїм другом.
Боже, борони нас від таких друзів
Нагадаємо
Зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора володимира путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені викликала бурхливу і неоднозначну реакцію на Заході. Європейські політики розкритикували спроби представити саміт як історичну подію, а американські сенатори застерегли Трампа від дружби з геополітичними суперниками США.