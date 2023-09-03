Вражеская атака на Одесскую область: уничтожено 22 из 25 БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Оккупанты атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Противовоздушная оборона уничтожили 22 ударных дрона из 25 запущенных. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ и Оперативное копандування "Юг", пишет УНН.
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"В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак удачными БпЛА “Shahed-136/131” с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).
Всего зафиксировано пуски 25 ударных БпЛА “Shahed-136/131”, которые атаковали южные районы Одесской области.
22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Детали
Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.
Отмечается, что есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах, которым оказана медицинская помощь.
Напомним
На Одесчине работала противовоздушная оборона по вражеским целям. Мониторинговые чаты сообщали, что группы дронов двигались в направлении Измаила и Рени.