Оккупанты атакуют Одесскую область: продолжается работа ПВО - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Россияне в очередной раз атакуют Одесскую область, а именно Измаильский район. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что продолжается работа противовоздушной обороны, пишет УНН.
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"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками.
Наши ребята и девушки работают", - говорится в сообщении.
Также глава ОВА призывает находиться в укрытиях и позаботиться о собственной безопасности.
Напомним
Оккупанты в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Противовоздушная оборона уничтожили 22 ударных дрона из 25 запущенных.
В результате ночной атаки пострадали двое мужчин 34 и 42 лет.