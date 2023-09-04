Оккупанты атакуют Одесскую область: продолжается работа ПВО - Кипер

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"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками.

Наши ребята и девушки работают", - говорится в сообщении.

Также глава ОВА призывает находиться в укрытиях и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним

Оккупанты в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Противовоздушная оборона уничтожили 22 ударных дрона из 25 запущенных.

В результате ночной атаки пострадали двое мужчин 34 и 42 лет.