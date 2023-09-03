В Нацполіції уточнили стан постраждалих під час нічної атаки на Одеську область

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“Сьогодні, третього вересня, вночі ворог здійснив атаку БпЛА по півдню Одеської області. Попередньо встановлено, що постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували у одного опік плеча, а у другого — оглушення від ударної хвилі”, — зазначили в поліції.

Нагадаємо

У ніч з 2 на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Рятувальники вже ліквідували наслідки нічної атаки.