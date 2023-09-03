В Нацполиции уточнили состояние пострадавших во время ночной атаки на Одесскую область

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“Сегодня, третьего сентября, ночью враг совершил атаку БпЛА по югу Одесской области. Предварительно установлено, что пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго — оглушение от ударной волны”, — отметили в полиции.

Напомним

В ночь со 2 на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БПЛА “Shahed-136/131” с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Всего зафиксировано пуски 25 ударных БПЛА “Shahed-136/131”, которые атаковали южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Спасатели уже ликвидировали последствия ночной атаки.