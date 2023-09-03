Атака дронами по Одесі: рятувальники ліквідували наслідки

Цитата

"Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян по Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук 3 вересня повідомив, що під час нічної атаки на Одещину окупанти атакували портову інфраструктуру.

Повітряні Сили ЗСУ та Оперативне командування "Південь" поінформували, що протиповітряна оборона знищила 22 ударних дрони з 25 запущених.