Атака дронами по Одесі: рятувальники ліквідували наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки рф безпілотниками на портову інфраструктуру Одеської області, пише УНН з посиланням на ДСНС України.
Цитата
"Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян по Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук 3 вересня повідомив, що під час нічної атаки на Одещину окупанти атакували портову інфраструктуру.
Повітряні Сили ЗСУ та Оперативне командування "Південь" поінформували, що протиповітряна оборона знищила 22 ударних дрони з 25 запущених.