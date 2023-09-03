Атака дронами по Одессе: спасатели ликвидировали последствия

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 69130 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 71360 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106686 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия ночной атаки рф беспилотниками на портовую инфраструктуру Одесской области, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

"Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян по Одесской области", - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук 3 сентября сообщил, что во время ночной атаки на Одесщину оккупанты атаковали портовую инфраструктуру.

Воздушные Силы ВСУ и Оперативное командование "Юг" проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила 22 ударных дрона из 25 запущенных.

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