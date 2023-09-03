Атака дронами по Одессе: спасатели ликвидировали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия ночной атаки рф беспилотниками на портовую инфраструктуру Одесской области, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян по Одесской области", - говорится в сообщении.
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Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук 3 сентября сообщил, что во время ночной атаки на Одесщину оккупанты атаковали портовую инфраструктуру.
Воздушные Силы ВСУ и Оперативное командование "Юг" проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила 22 ударных дрона из 25 запущенных.