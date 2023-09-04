Оккупанты атаковали юг Одесской области: 17 дронов сбито, однако есть и попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вражеская армия ночью осуществила атаку ударными беспилотника по югу Одесской области, попав по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силами ПВО было уничтожено 17 БПЛА, однако есть и попадания. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.
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"Враг дерзко и мощно вновь атаковал юг Одесской области.
Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-136» была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако, произошли и попадания. В частности, в двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним
Россияне ночью в очередной раз атаковали Одесскую область, а именно Измаильский район. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что продолжалась работа противовоздушной обороны.