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Оккупанты атаковали юг Одесской области: 17 дронов сбито, однако есть и попадания

Киев • УНН

 • 498034 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вражеская армия ночью осуществила атаку ударными беспилотника по югу Одесской области, попав по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силами ПВО было уничтожено 17 БПЛА, однако есть и попадания. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

Цитата 

"Враг дерзко и мощно вновь атаковал юг Одесской области.

Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-136» была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако, произошли и попадания. В частности, в двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним

Россияне ночью в очередной раз атаковали Одесскую область, а именно Измаильский район. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что продолжалась работа противовоздушной обороны.

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