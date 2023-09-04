Над Днепропетровщиной сбили шесть вражеских БПЛА - ОВА

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"Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем утро началось с вражеской атаки.

6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восток"", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе, в результате возник пожар.

Предварительно обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним

Вражеская армия ночью совершила атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области, попав по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силами ПВО было уничтожено 17 БПЛА, однако есть и попадания.