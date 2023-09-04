В небе над Украиной ночью уничтожили 23 из 32 вражеских "шахедов"

Детали

Как сообщается, в ночь на 4 сентября враг атаковал ударными БпЛА “Shahed-136/131” с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).

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"Всего зафиксировано пуски 32 "шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Как отмечается, были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Дополнение

Над Днепропетровской областью сбили шесть вражеских БПЛА.

Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов, есть попадания.