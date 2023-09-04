В небе над Украиной ночью уничтожили 23 из 32 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 4 сентября уничтожили в небе над югом и востоком Украины 23 ударных дрона типа Shahed из 32 запущенных российскими войсками, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 4 сентября враг атаковал ударными БпЛА “Shahed-136/131” с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).
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"Всего зафиксировано пуски 32 "шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 вражеских ударных БпЛА", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Как отмечается, были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Дополнение
Над Днепропетровской областью сбили шесть вражеских БПЛА.
Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов, есть попадания.