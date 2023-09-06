Є загроза пусків крилатих ракет по Україні з літаків Ту-95МС – Повітряні Сили

Цитата

«Увага! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Станом на тепер повітряна тривога пролунала у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Додамо

Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.