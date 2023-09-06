Є загроза пусків крилатих ракет по Україні з літаків Ту-95МС – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Повітряні Сили зафіксували активність стратегічних бомбардувальників росіян, є загроза пусків крилатих ворожих ракет з літаків Ту-95МС. Про це повідомили у повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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«Увага! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Станом на тепер повітряна тривога пролунала у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Додамо
Цієї ночі, 6 вересня, росіяни здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Одещині.