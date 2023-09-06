На Одещині прогриміли вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Одещині пролунали вибухи, повідомили місцеві пабліки. У регіоні оголошена повітряна тривога, передає УНН.
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До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали, що в Одеській області є загроза застосування ворогом ударних безпілотників. Був зафіксований рух дронів-камікадзе у напрямку півдня Одещини, зокрема в напрямку Ізмаїльського району.
Також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та не змінати роботу української ППО і не викладати у соцмережі.
Додамо
У понеділок ввечері Повітряні Сили повідомляли, що росіяни запустили кілька груп ударних дронів по Україні.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали на Одещині та Луганщині. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.