Підпал автівок ЗСУ: російські спецслужби вербують українських підлітків для диверсій проти Сил оборони
Київ • УНН
Російські спецслужби завербували в Одесі підлітків у віці 13-18 років для здійснення диверсій шляхом підпалу автомобілів Збройних сил України, деяким з них вже загрожує до 15 років ув'язнення.
В Одесі російські спецслужби завербували підлітків для проведення диверсій. Неповнолітні на замовлення рф спалили дві автівки військових ЗСУ. Про це повідомила Нацполіція України, пише УНН.
Деталі
Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13 років.
Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто
Наразі всі матеріали справи передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України
Зазначається, що наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи
За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.
росія готує низку диверсій по всій Європі - FT05.05.24, 10:19 • 60909 переглядiв
Доповнення
Правоохоронці додали, що підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.
Нацполіція України спільно з СБУ активно протистоїть ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб.
Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення
Нагадаємо
У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить Збройним силам України. За фактом підпалу автомобіля правоохоронці відкрили кримінальне провадження.