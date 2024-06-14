Підпал автівок ЗСУ: російські спецслужби вербують українських підлітків для диверсій проти Сил оборони

В Одесі російські спецслужби завербували підлітків для проведення диверсій. Неповнолітні на замовлення рф спалили дві автівки військових ЗСУ. Про це повідомила Нацполіція України, пише УНН.

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Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13 років.

Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Наразі всі матеріали справи передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України

Зазначається, що наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи - додали в Нацполіції.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

росія готує низку диверсій по всій Європі - FT

Доповнення

Правоохоронці додали, що підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Нацполіція України спільно з СБУ активно протистоїть ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб.

Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення - звернувся до батьків Вадим Дзюбинський.

Нагадаємо

У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить Збройним силам України. За фактом підпалу автомобіля правоохоронці відкрили кримінальне провадження.