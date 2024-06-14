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Підпал автівок ЗСУ: російські спецслужби вербують українських підлітків для диверсій проти Сил оборони

Підпал автівок ЗСУ: російські спецслужби вербують українських підлітків для диверсій проти Сил оборони

Київ • УНН

 • 31968 перегляди

Російські спецслужби завербували в Одесі підлітків у віці 13-18 років для здійснення диверсій шляхом підпалу автомобілів Збройних сил України, деяким з них вже загрожує до 15 років ув'язнення.

В Одесі російські спецслужби завербували підлітків для проведення диверсій. Неповнолітні на замовлення рф спалили дві автівки військових ЗСУ. Про це повідомила Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Поліцейські встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13 років.

Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто

- розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Наразі всі матеріали справи передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України

Зазначається, що наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи 

- додали в Нацполіції.

За аналогічний злочин оперативники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. 

росія готує низку диверсій по всій Європі - FT05.05.24, 10:19 • 60909 переглядiв

Доповнення

Правоохоронці додали, що підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Нацполіція України спільно з СБУ активно протистоїть ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб.

Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

 - звернувся до батьків Вадим Дзюбинський.

Нагадаємо

У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить Збройним силам України. За фактом підпалу автомобіля правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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