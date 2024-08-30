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Прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова: затримано агента російського гру

Київ • УНН

 • 17294 перегляди

У Харкові затримано працівника лісництва, який збирав розвіддані про позиції ЗСУ для російської розвідки. Зловмисник фіксував локації військових об'єктів під час робочих об'їздів та передавав інформацію через месенджер.

Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф. Зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ. Задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці зазначають, що окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до росії та пішов на співпрацю з рф.

Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентів рф, які коригували обстріли Києва з орендованих квартир29.08.24, 10:09 • 22064 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

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