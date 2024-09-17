Готували атаки на оборонні заводи та системи ППО на Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф
Київ • УНН
СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф на Запоріжжі. Двоє місцевих жителів збирали координати для ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі регіону.
Правоохоронці викрили ще одну агентурну групу головного управління генштабу збройних сил рф, яка діяла на Запоріжжі. Вони збирали координати для повітряних ударів рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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За даними СБУ, серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.
Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.
Агентами воєнної розвідки рф виявилося двоє жителів Запоріжжя. Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.
Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й "втемну" випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.
Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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