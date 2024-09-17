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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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The Washington Post

Готували атаки на оборонні заводи та системи ППО на Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф

Київ • УНН

 • 19258 перегляди

СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф на Запоріжжі. Двоє місцевих жителів збирали координати для ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі регіону.

Готували атаки на оборонні заводи та системи ППО на Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну групу воєнної розвідки рф

Правоохоронці викрили ще одну агентурну групу головного управління генштабу збройних сил рф, яка діяла на Запоріжжі. Вони збирали координати для повітряних ударів рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

Деталі

За даними СБУ, серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Агентами воєнної розвідки рф виявилося двоє жителів Запоріжжя. Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й "втемну" випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова: затримано агента російського гру30.08.24, 10:28 • 17295 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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