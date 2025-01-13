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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила агента ГРУ, которая готовила новогоднюю атаку дронов на Киев

Киев  •  УНН

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В Киеве была задержана 27-летняя женщина, которая собирала GPS-координаты государственных учреждений для атаки российских дронов-камикадзе 1 января. Агент также отслеживал позиции ПВО и передавал данные через мессенджер куратору из рф.

Правоохранители задержали в Киеве агента российской военной разведки, которая готовила координаты для дроновой атаки рф по столице Украины 1 января 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, приоритетными целями врага были административные здания госучреждений и энергогенерирующие предприятия Украины.

Чтобы запрограммировать вражеские дроны-камикадзе на поражение украинских объектов, агент включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото объектов таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация.

Готовые фотографии женщина переправляла своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере. Также во время разведывательных вылазок агент шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев.

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Правоохранители задокументировали, как злоумышленница проводила дополнительную разведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы Украины.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания в арендованной квартире в Киеве, когда она пыталась передать новую партию разведданных российскому куратору.

По данным следствия, агентом оккупантов оказалась 27-летняя местная безработная, которая искала "легкие" заработки на Телеграм-каналах. Там на нее вышел представитель военной разведки россии и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах07.01.25, 11:21 • 27040 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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