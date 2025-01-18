Ракетний удар рф по Києву: інформація про четвертого загиблого не підтвердилася

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Внаслідок ранкової атаки РФ на Шевченківський район Києва загинули троє людей. Пошкоджено торгівельний центр, станцію метро "Лук'янівська" та інші об'єкти інфраструктури.

Внаслідок ранкової атаки рф на Київ загинули троє людей, інформація про четвертого загиблого не підтвердилася, ще троє людей постраждали, пошкоджено виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, станцію метро "Лук'янівська", повідомили в Офісі Генпрокурора та голова МВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

"Інформація про четвертого загиблого не підтвердилася. Станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло троє людей - охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Сьогодні вранці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Інформація про четверту жертву, на щастя, не підтвердилася", - підтвердив голова КМВА Тимур Ткаченко.

З його слів, ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.

"Частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загоранням на 3 поверсі, заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Пошкоджено також вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська". Зараз на місці працюють всі служби, протягом дня мають повернути водопостачання", - повідомив Ткаченко.

Доповнення

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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