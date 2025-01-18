Через атаку рф у Києві підтверджено загибель трьох людей - мер
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель трьох людей внаслідок ворожої атаки на столицю. Попередньо повідомлялося про чотирьох загиблих.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель трьох людей внаслідок ворожої атаки на столицю, пише УНН.
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"Наразі підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
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Внаслідок атаки рф на Київ зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах.
У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі, повідомили у поліції.
Раніше повідомлялося про 4 жертви удару рф.