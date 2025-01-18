Через атаку рф у Києві підтверджено загибель трьох людей - мер

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель трьох людей внаслідок ворожої атаки на столицю, пише УНН.

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"Наразі підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю", - повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Внаслідок атаки рф на Київ зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах.

У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі, повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося про 4 жертви удару рф.