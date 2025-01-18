Из-за атаки рф в Киеве подтверждена гибель трех человек - мэр
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель трех человек в результате вражеской атаки на столицу. Предварительно сообщалось о четырех погибших.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель трех человек в результате вражеской атаки на столицу, пишет УНН.
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"Сейчас подтверждена информация о трех погибших в результате атаки врага на столицу", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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В результате атаки рф на Киев зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах.
В Шевченковском районе в результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили, сообщили в полиции.
Ранее сообщалось о 4 жертвах удара рф.