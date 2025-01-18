У Києві після ранкової атаки рф відновили водопостачання
Київ • УНН
Після ракетного удару по Шевченківському району Києва було пошкоджено водопровідну магістраль. Київводоканал повністю відновив водопостачання всім споживачам та нормалізував тиск у мережі.
У Києві всім споживачам відновили водопостачання після сьогоднішньої ракетної атаки рф, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.
Деталі
Ранкова ракетна атака рф на столицю спричинила пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі, частина споживачів залишилася без водопостачання.
"Усім споживачам, які тимчасово залишились без водопостачання внаслідок ранкової ракетної атаки, відновили послугу. Тиск у мережі повністю відновили", - повідомив ПрАТ "АК "Київводоканал".
Працівники "Київводоканалу" та інших міських і районних служб, як вказано, продовжують працювати на місці, ліквідуючи наслідки ракетного удару.
Доповнення
Внаслідок атаки рф на Київ зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах столиці, повідомили у поліції Києва, показавши наслідки.
У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі, повідомили у поліції.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Шевченківському районі через атаку рф четверо загиблих, троє постраждалих.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.