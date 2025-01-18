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У Києві після ранкової атаки рф відновили водопостачання

У Києві після ранкової атаки рф відновили водопостачання

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Після ракетного удару по Шевченківському району Києва було пошкоджено водопровідну магістраль. Київводоканал повністю відновив водопостачання всім споживачам та нормалізував тиск у мережі.

У Києві всім споживачам відновили водопостачання після сьогоднішньої ракетної атаки рф, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.

Деталі

Ранкова ракетна атака рф на столицю спричинила пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі, частина споживачів залишилася без водопостачання.

"Усім споживачам, які тимчасово залишились без водопостачання внаслідок ранкової ракетної атаки, відновили послугу. Тиск у мережі повністю відновили", - повідомив ПрАТ "АК "Київводоканал".

Працівники "Київводоканалу" та інших міських і районних служб, як вказано, продовжують працювати на місці, ліквідуючи наслідки ракетного удару.

Доповнення

Внаслідок атаки рф на Київ зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах столиці, повідомили у поліції Києва, показавши наслідки.

У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі, повідомили у поліції.

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Шевченківському районі через атаку рф четверо загиблих, троє постраждалих.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
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