В Киеве восстановили водоснабжение после утренней атаки рф
Киев • УНН
После ракетного удара по Шевченковскому району Киева была повреждена водопроводная магистраль. Киевводоканал полностью восстановил водоснабжение всем потребителям и нормализовал давление в сети.
В Киеве всем потребителям восстановили водоснабжение после сегодняшней ракетной атаки рф, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.
Детали
Утренняя ракетная атака рф на столицу вызвала повреждение водопроводной магистрали в Шевченковском районе, часть потребителей осталась без водоснабжения.
"Всем потребителям, которые временно остались без водоснабжения в результате утренней ракетной атаки, восстановили услугу. Давление в сети полностью восстановили", - сообщил ЧАО "АК "Киевводоканал".
Работники "Киевводоканала" и других городских и районных служб, как указано, продолжают работать на месте, ликвидируя последствия ракетного удара.
Дополнение
В результате атаки рф на Киев зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах столицы, сообщили в полиции Киева, показав последствия.
В Шевченковском районе в результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили, сообщили в полиции.
Как сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, в Шевченковском районе из-за атаки рф четверо погибших, трое пострадавших.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания.