Ракетный удар рф по Киеву: информация о четвертом погибшем не подтвердилась

В результате утренней атаки рф на Киев погибли три человека, информация о четвертом погибшем не подтвердилась, еще три человека пострадали, повреждено производственное здание, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, станцию метро "Лукьяновская", сообщили в Офисе Генпрокурора и глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

"Информация о четвертом погибшем не подтвердилась. По состоянию на 12:00 в результате вражеской атаки на Киев погибли три человека - охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека - двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Информация о четвертой жертве, к счастью, не подтвердилась", - подтвердил председатель КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

"Частично разрушено производственное здание с последующим возгоранием на 3 этаже, заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская". Сейчас на месте работают все службы, в течение дня должны вернуть водоснабжение", - сообщил Ткаченко.

Дополнение

Утром 18 января военные рф осуществили ракетный удар по городу Киеву.

Из-за атаки рф в Киеве подтверждена гибель трех человек - мэр