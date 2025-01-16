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Зеленський пообіцяв "передати привіт" рф після атаки дронів під час візиту Стармера

Київ • УНН

 • 34151 перегляди

Під час зустрічі Зеленського з британським прем'єром Стармером Київ атакували російські дрони. Президент України пообіцяв відповідь, а в п'яти районах столиці виявили уламки безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російським "шахедом" по Києву сьогодні вдень, зазначивши, що Україна також передасть привіт росії. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає УНН.

"Ми передамо їм привіт їм також" - сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відреагував на російську атаку, зазначивши, що "це нагадування для всіх нас, що бачать українці кожен день".

Доповнення

Видання The Guardian повідомляло, що Київ атакували російські дрони просто під час перемовин президента України Володимира Зеленського з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером. Біля місця їхньої зустрічі працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо

У Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах Києва зафіксували уламки дронів. За інформацією КМВА, пожеж та постраждалих внаслідок атаки немає.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
keir-starmerКейр Стармер
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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