Уламки дронів виявили вже у п'яти районах Києва: що відомо про наслідки

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Київ • УНН

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У Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах Києва зафіксували уламки дронів. За інформацією КМВА, пожеж та постраждалих внаслідок атаки немає.

Ще у трьох районах столиці виявили уламки дронів, потерпілих немає. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

"Окрім вищевказаної інформації про падіння частин дронів у Соломʼянському та Дніпровському районах, маємо також фіксацію уламків у Голосіївському районі, Дарницькому та Печерському", - повідомив Ткаченко.

За його словами, у столиці без пожеж та потерпілих.

У Києві уламки ворожого дрона пошкодили автомобіль: що відомо16.01.25, 12:54 • 40257 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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