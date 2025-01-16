Уламки дронів виявили вже у п'яти районах Києва: що відомо про наслідки

Ще у трьох районах столиці виявили уламки дронів, потерпілих немає. Про це повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

"Окрім вищевказаної інформації про падіння частин дронів у Соломʼянському та Дніпровському районах, маємо також фіксацію уламків у Голосіївському районі, Дарницькому та Печерському", - повідомив Ткаченко.

За його словами, у столиці без пожеж та потерпілих.

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