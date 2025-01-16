Обломки дронов обнаружили уже в пяти районах Киева: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Соломенском, Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах Киева зафиксировали обломки дронов. По информации КГВА, пожаров и пострадавших в результате атаки нет.
Еще в трех районах столицы обнаружили обломки дронов, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
«Кроме вышеуказанной информации о падении частей дронов в Соломенском и Днепровском районах, имеем также фиксацию обломков в Голосеевском районе, Дарницком и Печерском», - сообщил Ткаченко.
По его словам, в столице без пожаров и пострадавших.
В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно16.01.25, 12:54 • 22093 просмотра