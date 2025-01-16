В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков беспилотника поврежден автомобиль. Пострадавших в результате инцидента нет.
В Соломенском районе Киева в результате атаки российских войск дроном из-за обломков поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших
В центре Киева работает ПВО - мэр16.01.25, 12:22 • 14496 просмотров