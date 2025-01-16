В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно

В Соломенском районе Киева в результате атаки российских войск дроном из-за обломков поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших - написал Ткаченко.

В центре Киева работает ПВО - мэр