В центре Киева работает ПВО - мэр

В центре Киева работает ПВО на фоне угрозы вражеского дрона, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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"В центре столицы работают силы ПВО. Переобувайтесь в укрытиях!" - написал Кличко в Telegram.

ВС ВСУ перед этим предупреждали Киев о вражеском ударном БпЛА на город с востока.

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

34 дрона из 55 запущенных рф сбили над 11 областями Украины