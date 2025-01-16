В центре Киева работает ПВО - мэр

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Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 45160 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 127228 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 143900 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 177513 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 267756 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 170893 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 192309 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 143269 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 240305 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева работает ПВО - мэр

В центре Киева работает ПВО - мэр

Киев  •  УНН

 • 14028 просмотра

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В столице Украины активированы системы противовоздушной обороны из-за угрозы вражеского БпЛА с востока. В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога.

В центре Киева работает ПВО на фоне угрозы вражеского дрона, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В центре столицы работают силы ПВО. Переобувайтесь в укрытиях!" - написал Кличко в Telegram.

ВС ВСУ перед этим предупреждали Киев о вражеском ударном БпЛА на город с востока.

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

34 дрона из 55 запущенных рф сбили над 11 областями Украины16.01.2025, 09:25 • 14126 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев

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