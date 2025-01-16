В центре Киева работает ПВО - мэр
Киев • УНН
В столице Украины активированы системы противовоздушной обороны из-за угрозы вражеского БпЛА с востока. В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога.
В центре Киева работает ПВО на фоне угрозы вражеского дрона, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В центре столицы работают силы ПВО. Переобувайтесь в укрытиях!" - написал Кличко в Telegram.
ВС ВСУ перед этим предупреждали Киев о вражеском ударном БпЛА на город с востока.
В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.
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