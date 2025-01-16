У центрі Києва працює ППО - мер
Київ • УНН
У столиці України активовано системи протиповітряної оборони через загрозу ворожого БпЛА зі сходу. У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу.
У центрі Києва працює ППО на тлі загрози ворожого дрона, повідомили мер столиці Віталій Кличко та у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"У центрі столиці працюють сили ППО. Перетувайте в укриттях!" - написав Кличко у Telegram.
ПС ЗСУ перед цим попереджали Київ про ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу.
У Києві та низці областей - повітряна тривога.
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