У центрі Києва працює ППО - мер

У центрі Києва працює ППО на тлі загрози ворожого дрона, повідомили мер столиці Віталій Кличко та у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"У центрі столиці працюють сили ППО. Перетувайте в укриттях!" - написав Кличко у Telegram.

ПС ЗСУ перед цим попереджали Київ про ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу.

У Києві та низці областей - повітряна тривога.

34 дрони з 55 запущених рф збили над 11 областями України