34 дрони з 55 запущених рф збили над 11 областями України

росія вночі атакувала Україну 55 безпілотниками, знищено 34 дрони, зафіксовано ще 18 безпілотників-імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 січня (із 20.00 15 січня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині", - зазначили у Повітряних силах.

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