Атака рф дронами на Полтавщині залишила без світла сотні споживачів

Російські війська безпілотниками вночі атакували Полтавську область, пошкодивши енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися 323 споживачі, повідомили у Полтавській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі - повідомили в ОВА.

Фахівці, як вказано, уже працюють над відновленням електропостачання.

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